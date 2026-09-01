Manchester City, Senegalli yıldız Iliman Ndiaye'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manchester City, Senegalli yıldız Iliman Ndiaye'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı

Manchester City, Senegalli yıldız Iliman Ndiaye\'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Everton forması giyen Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'yi transfer etti. Kulüp, 26 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ndiaye, 2024'ten bu yana Everton'da 74 maça çıkıp 17 gol attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, Everton forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ndiaye ise transferiyle ilgili "Bütün hayatım boyunca böyle bir fırsat için çalıştım. Manchester City dünyadaki en iyi kulüplerden biri ve büyürken her şeyi kazandıklarını gördüm. Bu kadar özel bir hikayede kendi bölümümü yazabilmek hayatımın fırsatı ve bunu iki elimle birden yakalamaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Senegalli oyuncu, 2024'ten bu yana Everton formasıyla 74 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Manchester, Everton, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City, Senegalli yıldız Iliman Ndiaye'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika

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