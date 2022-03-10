Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi - Son Dakika
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Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi

10.03.2022 01:00

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Manchester City, Sporting karşılaşması berabere bitti. İngiliz devi skor avantajıyla yarı final biletini kazandı.

Manchester City ile Sporting, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Etihad'da karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz berabere sona ererken, İngiliz devi ilk maçta aldığı 5-0'lık skorun avantajıyla yarı finale yükseldi.

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PORTEKİZ'DEKİ SKOR TURU GETİRDİ

Manchester City kısmen rotasyona gittiği maçta Sporting'le golsüz berabere kaldı. Portekiz'deki maçta 5-0'lık skorla rakibinin fişini çeken İngiliz devi, Devler Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.

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Son Dakika Spor Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi - Son Dakika
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