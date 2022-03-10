Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi - Son Dakika

Manchester City ile Sporting, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Etihad'da karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz berabere sona ererken, İngiliz devi ilk maçta aldığı 5-0'lık skorun avantajıyla yarı finale yükseldi.
Manchester City kısmen rotasyona gittiği maçta Sporting'le golsüz berabere kaldı. Portekiz'deki maçta 5-0'lık skorla rakibinin fişini çeken İngiliz devi, Devler Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.
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