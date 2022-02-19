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Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek - Son Dakika

Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek

19.02.2022 22:46
Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek

Tottenham, Manchester City'i 3-2 mağlup etti. Her anı heyecanla takip edilen karşılaşmada City, 90+1. dakikada Mahrez'le skora dengeyi getirirken Spurs'ün yıldız golcüsü Kane, 90+5. dakikada takımına galibiyeti getirdi.

Manchester City ile Tottenham Hotspur, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanırken Harry Kane attığı 2 golle maça damga vurdu.

MANCHESTER CITY'NIN ÇILGIN SERİSİ SONA ERDİ

Karşılaşmada Tottenham Hotspur'a galibiyeti getiren golleri4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve 90+5. dakikada Harry Kane kaydetti. Manchester City'nin gollerini ise 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı. 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Manchester City, Manchester City'nin de 15 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

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Son Dakika Spor Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek - Son Dakika Spor


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