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Manchester City ve Aston Villa galibiyetle haftayı kapattı - Son Dakika
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Manchester City ve Aston Villa galibiyetle haftayı kapattı

Manchester City, Sheffield United'ı 2-0 mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Aston Villa ise Burnley'i 3-2 yenerek ikinci sıraya yerleşti.

Manchester City ve Aston Villa galibiyetle haftayı kapattı
30.12.2023 - 20:39,  Güncelleme: 20:41
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İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Manchester City ve Aston Villa, 20. haftayı galibiyetle kapattı.

Sheffield United'ı konuk eden Manchester City, 14. dakikada Rodri ve 61. dakikada Julian Alvarez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Manchester ekibi puanını 40'a çıkararak 3. sıraya yükselirken, son sıradaki Sheffield United 9 puanda kaldı.

Aston Villa, 3 puanı 3 golle aldı

Burnley'yi ağırlayan Aston Villa ise 28. dakikada Leon Bailey, 42. dakikada Moussa Diaby ve 89. dakikada penaltıdan Douglas Luiz'in attığı gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Konuk ekipte 30. dakikada Zeki Amdouni ve 71. dakikada Lyle Foster ağları sarsarken, 56. dakikada Sander Berge kırmızı kart gördü.

Puanını 42'ye çıkaran Aston Villa ikinci sıraya yükselirken, 11 puanlı Burnley 19. sırada kaldı.

Kaynak: AA
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