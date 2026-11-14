Bankalardan Manchester City\'ye ret: Kredi başvuruları geri çevriliyor

Bankalardan Manchester City'ye ret: Kredi başvuruları geri çevriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmekle yargılanan Manchester City'nin kredi başvuruları birçok banka tarafından geri çevriliyor. Bloomberg'e göre finans kuruluşları dava sürecini riskli buluyor ve ocakta beklenen nihai karar öncesinde kulübe finansman sağlamak yerine sonucu beklemeyi tercih ediyor.
Ara transfer dönemi yaklaşırken Premier Lig ekibi Manchester City'ye bir kötü haber de bankalardan geldi. Mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan İngiliz devine, bankaların kapıları kapanmaya başladı.
KREDİ BAŞVURULARI GERİ ÇEVRİLİYOR
Bloomberg'in aktardığı habere göre; Birçok banka Manchester City'nin kredi başvurularını geri çeviriyor. Finans kuruluşlarının, kulübün Premier Lig mali kuralları kapsamındaki yargı sürecini riskli bulduğu ve bu belirsizlik ortadan kalkana kadar kulübe finansman sağlamak yerine davanın sonucunu beklemeyi tercih ettiği belirtildi.
115 SUÇLAMANIN 114'ÜNDE SUÇLU BULUNDULAR
Daha önce Premier Lig mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunan Manchester City için süreç kritik bir aşamaya girdi. İngiliz ekibinin geleceğini yakından ilgilendiren bu davada nihai kararın ocak ayında kesinleşmesi bekleniyor.
“darısı galatasaray ın başına diye içinden geçirecek olan kuşlar gelir birazdan.”Tüm yorumlar (2)
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)