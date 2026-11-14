Bankalardan Manchester City'ye ret: Kredi başvuruları geri çevriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bankalardan Manchester City'ye ret: Kredi başvuruları geri çevriliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bankalardan Manchester City\'ye ret: Kredi başvuruları geri çevriliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmekle yargılanan Manchester City'nin kredi başvuruları birçok banka tarafından geri çevriliyor. Bloomberg'e göre finans kuruluşları dava sürecini riskli buluyor ve ocakta beklenen nihai karar öncesinde kulübe finansman sağlamak yerine sonucu beklemeyi tercih ediyor.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Premier Lig ekibi Manchester City'ye bir kötü haber de bankalardan geldi. Mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan İngiliz devine, bankaların kapıları kapanmaya başladı.

KREDİ BAŞVURULARI GERİ ÇEVRİLİYOR

Bloomberg'in aktardığı habere göre; Birçok banka Manchester City'nin kredi başvurularını geri çeviriyor. Finans kuruluşlarının, kulübün Premier Lig mali kuralları kapsamındaki yargı sürecini riskli bulduğu ve bu belirsizlik ortadan kalkana kadar kulübe finansman sağlamak yerine davanın sonucunu beklemeyi tercih ettiği belirtildi.

115 SUÇLAMANIN 114'ÜNDE SUÇLU BULUNDULAR

Daha önce Premier Lig mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunan Manchester City için süreç kritik bir aşamaya girdi. İngiliz ekibinin geleceğini yakından ilgilendiren bu davada nihai kararın ocak ayında kesinleşmesi bekleniyor.

Okurların en beğendiği yorum

“darısı galatasaray ın başına diye içinden geçirecek olan kuşlar gelir birazdan.”

Tüm yorumlar (2)
Manchester City FCManchesterİngiltereFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • mehmet zeki çifçi mehmet zeki çifçi:
    darısı galatasaray ın başına diye içinden geçirecek olan kuşlar gelir birazdan. 3 1
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    acun koş tam senlik 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Matvey Kislyak’tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı
Kılıçdaroğlu’ndan eşiyle ilgili itiraf İlk kez anlattı Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
20:01
Bruno Fernandes teklifi reddetti: Galatasaray yeniden devrede
Bruno Fernandes teklifi reddetti: Galatasaray yeniden devrede
19:27
Murat Kurum Antalya’da Küba’yı örnek gösterdi: Yüzde 19’luk risk
Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk
19:14
Cemre Baysel’le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı Paylaşımını anında geri çekti ama nafile
Cemre Baysel'le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı! Paylaşımını anında geri çekti ama nafile
18:18
Etiyopya ile Eritre arasında Badme’de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
Etiyopya ile Eritre arasında Badme'de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
18:02
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 20:44:12. #7.12#
SON DAKİKA: Bankalardan Manchester City'ye ret: Kredi başvuruları geri çevriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android