Manchester derbisi 3 golle City\'nin

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. , Etihad Stadı'nda oynanan derbiyi Manchester City, 3-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekip, Phil Foden'ın 18, Erling Haaland'ın 53 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı. Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.
Bu sonuçla Manchester City, 6 puanla 8. sıraya çıktı. Manchester United ise 4 puanla 14. basamakta kaldı.
