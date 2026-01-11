FA Cup'ta Altay Bayındırlı Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton Hove Albion ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Brighton, 2-1 kazanmayı başardı.
Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brighton Hove Albion, 12. dakikada Brajan Gruda'nın golüyle 1-0 geçti. İkinci yarıya da hızla başlayan konuk ekip, 65. dakikada Danny Welbeck ile farkı 2'ye çıkardı. Manchester United, 85. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle skoru 2-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Brighton Hove Albion, kupada tur atladı.
Konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, müsabakada 90 dakika görev aldı. Manchester United'da Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
İngiliz devi Manchester United, 44 yıl aradan sonra kötü bir ilki yaşadı. Kırmızılar, 1981-82 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda hem Federasyon Kupası hem de Lig Kupası'na katıldığı turda veda etti.
Son Dakika › Spor › Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?