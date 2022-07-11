Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag: "Ronaldo satılık değil" - Son Dakika
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Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag: "Ronaldo satılık değil"

11.07.2022 15:56
Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag: "Ronaldo satılık değil"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, 37 yaşındaki Ronaldo'nun kadro planlaması içinde yer aldığını belirterek, "Şu an bizimle olmamasının nedeni, kişisel konular. Cristiano Ronaldo'nun bu sezon bizimle kalmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Portekizli Ronaldo'nun Manchester United için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ten Hag, "Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ronaldo satılık değil. Kadroda yer alacak ve onunla büyük başarılara imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester United'ın sezon öncesi Tayland'daki kampına katılmayan ve Portekiz Milli Takımı ile antrenmanlarını sürdüren Ronaldo'nun, İngiltere temsilcisinden ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

Real Madrid ve Juventus deneyimlerinin ardından eski kulübü Manchester United'a dönen Ronaldo, geçen sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 24 gole imza atmıştı.

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Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak? Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag: 'Ronaldo satılık değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag: "Ronaldo satılık değil" - Son Dakika
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