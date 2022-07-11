Portekizli Ronaldo'nun Manchester United için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ten Hag, "Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ronaldo satılık değil. Kadroda yer alacak ve onunla büyük başarılara imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag: 'Ronaldo satılık değil' - Son Dakika

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