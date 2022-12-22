Yüzyılın anlaşmasında sona gelindi! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı her an açıklanabilir

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmelerinde sona geldi. Portekizli yıldızın, yeni takımına imza atması an meselesi.

YILLIK 200 MİLYON EURO KAZANACAK

Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Cristiano Ronaldo ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibi kısa süre içerisinde Portekizli yıldızın transferini resmen açıklayacak. Ronaldo'nun Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro alacağı ifade edildi.

2030 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Ronaldo'nun Al Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ve bunun 2.5 yılının futbolculuğunu kapsadığı ifade edildi. 37 yaşındaki Portekizli yıldızın, 2.5 yıl sonrasında ise Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği için futbol elçiliği yapacağı belirtildi.