Yılın bombası Cristiano Ronaldo'dan! Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imzalayacak - Son Dakika
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Yılın bombası Cristiano Ronaldo'dan! Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imzalayacak

05.12.2022 15:09

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaştı. Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Ronaldo, senelik 200 milyon euro maaş alacak.

Kulübü hedef alan sözleri sonrası Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor. Dünya Kupası'nda boy gösteren Portekizli yıldız, Suudi ARabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmaya vardı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşme imzalayacak. Yıllık 200 milyon euro kazancak Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

DÜNYANIN EN YÜKSEK MAAŞINI ALAN FUTBOLCUSU OLACAK

Cristiano Ronaldo, 1 Ocak'tan itibaren Al Nassr forması giyecek. Dünyaca ünlü futbolcu, Suudi Arabistan temsilcisinden alacağı para ile dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak.

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SON DAKİKA: Yılın bombası Cristiano Ronaldo'dan! Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imzalayacak - Son Dakika
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