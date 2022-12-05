Yılın bombası Cristiano Ronaldo'dan! Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imzalayacak

Kulübü hedef alan sözleri sonrası Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor. Dünya Kupası'nda boy gösteren Portekizli yıldız, Suudi ARabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmaya vardı.
Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşme imzalayacak. Yıllık 200 milyon euro kazancak Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Cristiano Ronaldo, 1 Ocak'tan itibaren Al Nassr forması giyecek. Dünyaca ünlü futbolcu, Suudi Arabistan temsilcisinden alacağı para ile dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak.
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