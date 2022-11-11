Rooney'den Ronaldo'ya sert tepki: Sezon başından bu yana yaptığı şeyler kabul edilemez

Meteoroloji uyardı, eldivenlerinizi çıkarın kar geliyor! Hem de sadece Doğu'da değil

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan eski takım arkadaşı Wayne Rooney, Portekizli yıldız için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Sporx'in haberine göre Rooney, "Ronaldo, Messi ile birlikte tüm zamanların en iyi oyuncusu ama sezon başından bu yana yaptığı şeyler Manchester United için kabul edilemez." dedi.

"KAFASINI EĞMESİ VE OYNAMAYA HAZIR OLMASI GEREKİYOR"

Efsane futbolcu ayrıca, "Manchester United'ın şu anda en son ihtiyaç duyacağı şey, yeniden inşa etmeye çalıştığı takımda bir dikkat dağıtıcı. Cristiano'nun yapması gereken, kafasını eğmesi ve teknik direktörün kendisine ihtiyacı olduğunda oynamaya hazır olması. Eğer bunu yaparsa, değerli olacaktır. Eğer bunu yapmazsa, dikkat dağıtıcı hale gelecektir" ifadelerini kullandı.