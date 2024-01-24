Manchester United\'ın forveti Martial 10 hafta sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın forveti Anthony Martial'ın, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Martial'ın kasığındaki ağrıyla ilgili ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı ve futbolcu, rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacak." bilgisi verildi.

28 yaşındaki Fransız futbolcu, Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.