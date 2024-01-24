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Manchester United'ın forveti Martial 10 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Manchester United'ın forveti Martial 10 hafta sahalardan uzak kalacak

Manchester United'ın forvet oyuncusu Anthony Martial'ın kasığındaki ağrı nedeniyle geçirdiği ameliyat başarılı geçti. Martial, yaklaşık 10 hafta sürecek rehabilitasyon sürecinde sahalardan uzak kalacak. Bu sezon 19 maçta forma giyen Martial, 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Manchester United\'ın forveti Martial 10 hafta sahalardan uzak kalacak
24.01.2024 - 16:02,
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın forveti Anthony Martial'ın, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Martial'ın kasığındaki ağrıyla ilgili ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı ve futbolcu, rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacak." bilgisi verildi.

28 yaşındaki Fransız futbolcu, Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.

Kaynak: AA
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