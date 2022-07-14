Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel

İngiliz devi Manchester United, çok konuşulacak bir transfere imza atıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre United, Frenkie De Jong için 75+10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Barcelona ile anlaşma sağladı.

OYUNCUNUN KARARI BEKLENİYOR

Barcelona'da kalmayı düşünen 25 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. De Jong, Barcelona formasıyla geçen sezon 47 maçta 4 gol 5 asist ile oynadı.