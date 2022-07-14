İngiliz devi Manchester United, çok konuşulacak bir transfere imza atıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre United, Frenkie De Jong için 75+10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Barcelona ile anlaşma sağladı.
Barcelona'da kalmayı düşünen 25 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. De Jong, Barcelona formasıyla geçen sezon 47 maçta 4 gol 5 asist ile oynadı.
Son Dakika › Spor › Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel - Son Dakika