Manchester United, Lewandowski için fırsat kolluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Manchester United, Lewandowski için fırsat kolluyor

13.06.2022 14:10
Manchester United, Lewandowski için fırsat kolluyor

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin Avrupa'daki talipleri artmaya devam ediyor.

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin Avrupa'daki talipleri artmaya devam ediyor. Barcelona'nın transfer listesinde olan 33 yaşındaki golcü oyuncunun durumunu İngiliz devi Manchester United da takip etmeye başladı.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te görev aldığı 46 maçta attığı 51 golle, takımına büyük katkı sağlayan Robert Lewandowski, Alman ekibinden ayrılmak istediğini açıklamıştı. İsmi Barcelona ile anılan ve İspanyol ekibinde forma giymeye sıcak bakan Polonyalı golcü için İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden TheSun'da yer alan habere göre Barcelona'nın yüksek ücret kazanan bazı oyuncularıyla yollarını ayıramaması ya da sözleşmelerinde revizeye gidememesi halinde Polonyalı golcüyü transfer edememe ihtimali bulunuyor. Manchester United da Lewandowski'nin durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Bayern Münih'in de 1 yıl daha sözleşmesi olan Polonyalı golcüyü bonservis bedeli olmadan bırakmaya sıcak bakmadığı biliniyor.Santrfor bölgesine takviye yapmayı öncelik olarak belirleyen Kırmızı Şeytanlar, daha önce Darwin Nunez transferinden vazgeçmişti. Leipzig'in de Nkunku'yu satmaya yanaşmamasıyla Manchester ekibinde ibre Lewandowski'ye döndü. Polonyalı golcünün İspanya'ya transferinin gerçekleşmemesi halinde Manchester United'ın Lewandowski'yi kadrosuna katmak için büyük çaba göstermesi bekleniyor.

Öte yandan haberde Chelsea'nin de takımdan ayrılma ihtimali bulunan Romelu Lukaku'nun yerine Lewandowski'yi transfer listesine ekleyebileceği ifade edildi.


YORUMLAR
500
Sergi Roberto bir yıl daha Barcelona'da kaldı Sergi Roberto bir yıl daha Barcelona'da kaldı
Kaynak: DHA

Robert Lewandowski, Manchester United, Bayern Münih, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United, Lewandowski için fırsat kolluyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:17 Merakla beklenen haberi verdi! Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
14:05 Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, oraj yapılar sebebiyle gelmiş!
13:44 Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz
13:42 Hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlunun son halini babası paylaştı!
13:21 Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez
13:11 Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 14:27:34. #1.12#
SON DAKİKA: Manchester United, Lewandowski için fırsat kolluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement