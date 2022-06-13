Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te görev aldığı 46 maçta attığı 51 golle, takımına büyük katkı sağlayan Robert Lewandowski, Alman ekibinden ayrılmak istediğini açıklamıştı. İsmi Barcelona ile anılan ve İspanyol ekibinde forma giymeye sıcak bakan Polonyalı golcü için İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bayern Münih 'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski 'nin Avrupa'daki talipleri artmaya devam ediyor. Barcelona 'nın transfer listesinde olan 33 yaşındaki golcü oyuncunun durumunu İngiliz devi Manchester United da takip etmeye başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Manchester United, Lewandowski için fırsat kolluyor - Son Dakika

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