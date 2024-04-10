Manchester United, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
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Spor

Manchester United, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı

Premier League representatives Manchester United shared a message for Ramadan on their social media accounts. The video included national goalkeeper Altay Bayındır and wished everyone a happy Ramadan Bayram.

10.04.2024 15:12
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İngiliz ekibi Manchester United, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Videoda milli kaleci Altay Bayındır yer aldı.

Premier Lig temsilcilerinden Manchester United, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, milli kaleci Altay Bayındır yer alırken, herkesin Ramazan Bayramı kutlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manchester United, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

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