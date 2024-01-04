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Manchester United, Sergio Reguilon'un sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Manchester United, Sergio Reguilon'un sözleşmesini feshetti

Manchester United, Tottenham'dan kiraladığı Sergio Reguilon'un sözleşmesini feshederek oyuncunun Tottenham'a dönmesine izin verdi. Reguilon, Real Madrid altyapısından yetişmiş olup, daha önce Sevilla ve Atletico Madrid'de de forma giymiştir.

Manchester United, Sergio Reguilon\'un sözleşmesini feshetti
04.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:49
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Tottenham'dan sezon başında kiraladığı İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'un sözleşmesini feshetti.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, geçen ağustos ayında bir yıllığına kiralanan 27 yaşındaki sol bekin sözleşme fesih maddesinin devreye sokulduğu ve Reguilon'un Tottenham'a döndüğü belirtildi.

Real Madrid altyapısında yetişen Reguilon, Tottenham'ın yanı sıra, İspanyol ekipleri Sevilla ile Atletico Madrid'de de görev yaptı.

Kaynak: AA
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