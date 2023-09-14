Manchester United, Snapdragon ile 70 Milyon Euroluk Dev Anlaşma Yaptı - Son Dakika

Manchester United, Snapdragon ile 70 Milyon Euroluk Dev Anlaşma Yaptı

Manchester United, Snapdragon ile 70 Milyon Euroluk Dev Anlaşma Yaptı
Son Güncelleme: 14.09.2023 00:22

Manchester United, teknoloji firması Qualcomm'un Snapdragon markası ile yaptığı anlaşma sayesinde yıllık 70 milyon euro gelir elde edecek. Bu anlaşma, en pahalı forma sponsorluğu rekorunu da kıracak.

İngiliz devi Manchester United, Snapdragon ile yıllık 70 milyon euro gelir elde edeceği forma sponsorluğu anlaşmasına vardı.

SNAPDRAGON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada teknoloji firması Qualcomm'un Snapdragon markası ile işbirliği anlaşması yapıldığı kaydedildi. Buna göre gelecek sezon Snapdragon'un Manchester United formasında yer alacağı belirtildi.

EN PAHALI FORMA SPONSORU

İngiliz devinin bu anlaşmadan yıllık 70 milyon euroya yakın gelir elde etmesi beklenirken bu anlaşma en pahalı forma sponsorluğu rekorunu da kıracak. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yılı kapsayacağı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Manchester United, Snapdragon ile 70 Milyon Euroluk Dev Anlaşma Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United, Snapdragon ile 70 Milyon Euroluk Dev Anlaşma Yaptı - Son Dakika
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