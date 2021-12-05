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Manchester United ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı - Son Dakika

Manchester United ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı

05.12.2021 19:28
Manchester United ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 15. haftasında Crystal Palace'ı Old Trafford Stadı'nda ağırlayan Manchester United'ın tek golünü, 77. dakika Brezilyalı oyuncu Fred kaydetti.

Manchester United, Alman teknik adam Ralf Rangnick yönetiminde ligde ilk maçını kazanırken, puanını 24'e çıkardı. Crystal Palace ise 16 puanda kaldı.

Tottenham farklı kazandı

İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin çalıştırdığı Tottenham ise konuk ettiği Norwich City karşısında zorlanmadı.

Ev sahibi ekip, 10. dakikada Lucas Moura, 67. dakikada Davinson Sanchez ve 77. dakikada Son Heung-Min'in ağları sarsmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 25'e yükselten Tottenham, bir maç eksiğiyle ligde 5. sıraya yükseldi. Norwich City ise 10 puanla son sırada kalmaya devam etti.

İngiltere Premier Lig, Old Trafford Stadı, Manchester United, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester United ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı - Son Dakika Spor


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