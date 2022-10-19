Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla 30 Ocak'ta tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest bırakılan 21 yaşındaki futbolcu, hakkında devam eden mahkeme süreci nedeniyle tutuklandığı ilk tarihten itibaren Manchester United'ın antrenmanlarına ve maçlara alınmıyor.

Kaynak: AA

Mason Greenwood, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

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