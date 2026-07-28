Mancini, İtalya Milli Takımı'nın Başına Geçti - Son Dakika
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Mancini, İtalya Milli Takımı'nın Başına Geçti

Mancini, İtalya Milli Takımı\'nın Başına Geçti
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Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne yeniden atandı.

İtalya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine, 2018-2023 yılları arasında da takımı çalıştıran Roberto Mancini getirildi.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), milli takımda teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'nin getirildiğini açıkladı. Federasyondan yapılan duyuruda, deneyimli teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilirken, sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Daha önce de İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini, böylece ikinci kez gök mavililerin başına geçmiş oldu.

Roberto Mancini, ilk döneminde İtalya Milli Takımı'nı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) şampiyonluğa taşımış, 2023 yılında ise görevinden ayrılmıştı.

Kariyerinde Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray ve Zenit gibi önemli kulüplerde görev yapan 61 yaşındaki teknik adam, son olarak ise Katar Ligi takımlarından Al-Sadd'ı çalıştırdı.

Mancini, İtalya'nın yanı sıra Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlenmişti.

Kaynak: İHA

Roberto Mancini, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

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