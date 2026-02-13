Manisa Basket, Glint Global Kimya\'ya Devredildi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde daha önce adı Manisa Büyükşehir Belediyespor iken satılıp şirketleşen Glint Manisa Basket resmi olarak yine devredildi. Takımın isim sponsoruna devredilen kulüpteki değişiklik resmileşti. Yılan hikayesine dönen ve birçok kez el değiştirdiği konuşulan Manisa Basket 1994 Sportif Faaliyetleri Anonim Şirketi'nde önemli bir yapısal değişiklik oldu. Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, kulübün şirket yapısı ve yönetim kadrosuna ilişkin alınan kararlar 12 Şubat 2026 tarihinde ticaret siciline tescil edildi. Yapılan tescille birlikte Manisa Basket 1994 AŞ'nin tek pay sahipli anonim şirket haline geldiği açıklandı.

Şirketin tek ortağının, merkezi Yunusemre ilçesinde bulunan Glint Global Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olduğu bildirildi. Ayrıca ilanda, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev dağılımı ve imza yetkilerine ilişkin kararların da resmi olarak tescil edildiği yer aldı. Söz konusu kararların, 9 Şubat 2026 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile yönetim kurulu toplantılarında alındığı, Manisa 1'inci Noterliği tarafından da tasdik edildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Manisa Basket 1994'ün idari ve mali yapısında yeni bir döneme girildiği değerlendirilirken, yapılan değişikliklerin kulübün geleceğine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Öte yandan kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde basın mensupları ile bir araya gelerek açıklama yapmaları bekleniyor.