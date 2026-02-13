Manisa Basket, Glint Global Kimya'ya Devredildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manisa Basket, Glint Global Kimya'ya Devredildi

Manisa Basket, Glint Global Kimya\'ya Devredildi
13.02.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Basket'in yönetim yapısı Glint Global Kimya'ya devredildi, yeni döneme geçildi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde daha önce adı Manisa Büyükşehir Belediyespor iken satılıp şirketleşen Glint Manisa Basket resmi olarak yine devredildi. Takımın isim sponsoruna devredilen kulüpteki değişiklik resmileşti. Yılan hikayesine dönen ve birçok kez el değiştirdiği konuşulan Manisa Basket 1994 Sportif Faaliyetleri Anonim Şirketi'nde önemli bir yapısal değişiklik oldu. Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, kulübün şirket yapısı ve yönetim kadrosuna ilişkin alınan kararlar 12 Şubat 2026 tarihinde ticaret siciline tescil edildi. Yapılan tescille birlikte Manisa Basket 1994 AŞ'nin tek pay sahipli anonim şirket haline geldiği açıklandı.

Şirketin tek ortağının, merkezi Yunusemre ilçesinde bulunan Glint Global Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olduğu bildirildi. Ayrıca ilanda, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev dağılımı ve imza yetkilerine ilişkin kararların da resmi olarak tescil edildiği yer aldı. Söz konusu kararların, 9 Şubat 2026 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile yönetim kurulu toplantılarında alındığı, Manisa 1'inci Noterliği tarafından da tasdik edildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Manisa Basket 1994'ün idari ve mali yapısında yeni bir döneme girildiği değerlendirilirken, yapılan değişikliklerin kulübün geleceğine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Öte yandan kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde basın mensupları ile bir araya gelerek açıklama yapmaları bekleniyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Basket, Glint Global Kimya'ya Devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Köyceğiz’de Sağanak Taşkınları Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:11:00. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Basket, Glint Global Kimya'ya Devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.