Manisa Basket, Türk Telekom'u Deplasmanda Yenerek İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Manisa Basket, Türk Telekom'u Deplasmanda Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket, deplasmanda Türk Telekom'u 85-80 mağlup ederek 7. haftada ilk galibiyetini elde etti. Litvanyalı Başantrenör Kazys Maksvytis, takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyetle tanışırken, Fransız oyuncu Hugo Besson 37 sayıyla maça damga vurdu. Ayrıca, ABD'li Brodic Thomas ile transfer anlaşması yapıldığı duyuruldu.

17.11.2024 12:24
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BASKETBOL Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom'u 85-80 mağlup eden Manisa Basket, 7'nci haftada ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı. Hafta içinde takımın başına getirilen Litvanyalı Başantrenör Kazys Maksvytis ilk sınavından zaferle ayrılarak alkış topladı. Başkent ekibini ilk iç saha yenilgisini tattıran Manisa temsilcisinde Fransız basketbolcu Hugo Besson, Türk Telekom karşısında 37 sayıyla yıldızlaştı. Litvanyalı Martynas Echodas ise 22 sayı kaydetti. Manisa Basket önümüzdeki hafta Tofaş'ı konuk edecek.

BRODIC THOMAS İLE ANLAŞTI

Manisa Basket, dış transferde ABD'li şutör gard Brodic Thomas ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşında, kısa forvet ve şutör guard pozisyonlarında görev yapan Thomas, takımımıza katıldı. Truman State Üniveristesi'nden mezun olan Thomas sırasıyla NBA takımlarından Houston Rockets, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz sezonu Los Angeles Clippers'ın G League takımında geçiren Thomas 11.0 sayı, 3.5 ribaund, 3.1 asist ve 1.7 top çalma ortalamalarını yakaladı. Manisa Basket ailesine hoş geldin Brodric Thomas" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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