Manisa BBSK'da bir Türkiye şampiyonu da judodan

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, Manisa BBSK'nın sporcusu Fidan Ögel, 70 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. 614 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Manisa BBSK'nın sporcuları Niyazi Gökçen 73 kilogramda, Öznur Efe ise 78 kilogramda Türkiye 5'incisi olma başarısı gösterdi.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası 24-26 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. 52 ilden 122 kulübün katıldığı Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 614 sporcu mücadele etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün başarılı sporcusu Fidan Ögel 70 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Niyazi Gökçen ve Öznur Efe Türkiye 5'incisi oldu

Öte yandan, şampiyonaya katılan sporcular Niyazi Gökçen 73 kilogramda, Öznur Efe ise 78 kilogramda Türkiye 5'incisi olma başarısı gösterdi. Sporcuların 9-14 Ocak 2022 tarihinde Avrupa Judo Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenecek olan Avrupa Judo Federasyonu Ortak Çalışma kampına katılacakları ifade edildi.

Sporcuları tebrik etti

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonu olan Fidan Ögel ile Türkiye 5'incisi olan Niyazi Gökçen ve Öznur Efe'yi tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını belirterek, başarılarının devamını diledi. - MANİSA