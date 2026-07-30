Manisa BBSK’dan Türkiye Kupası’nda madalya yağmuru - Son Dakika
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Manisa BBSK’dan Türkiye Kupası’nda madalya yağmuru

Manisa BBSK’dan Türkiye Kupası’nda madalya yağmuru
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Aynur Ayhan Yürüyüş Kulüpler Türkiye Kupası’nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 11 sporcuyla katıldığı organizasyonda 11 madalya ve 3 kupanın sahibi oldu.

Aynur Ayhan Yürüyüş Kulüpler Türkiye Kupası'nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 11 sporcuyla katıldığı organizasyonda 11 madalya ve 3 kupanın sahibi oldu. Manisalı atletler, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Aynur Ayhan Yürüyüş Kulüpler Türkiye Kupası'nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (Manisa BBSK) atletizm takımı, organizasyondan 11 madalya ve 3 kupayla döndü.

11 sporcuyla yarışmalara katılan Manisa BBSK atletleri, farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri derecelerle hem bireysel hem de takım bazında başarılı bir performans sergiledi.

Şampiyonada Manisa BBSK sporcuları, Büyük Kadınlar 5 bin metre yürüyüşte Türkiye üçüncülüğü, U16 Kızlar 3 bin metre yürüyüşte Türkiye ikinciliği ve U16 Erkekler 3 bin metre yürüyüşte Türkiye ikinciliği elde etti. Farklı kategorilerde alınan derecelerle birlikte Manisa temsilcisi organizasyonu toplam 11 madalya ve 3 kupayla tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yetkilileri, elde edilen başarıda emeği bulunan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, altyapıya yapılan yatırımların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti. Kulüp, atletizm branşında yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK’dan Türkiye Kupası’nda madalya yağmuru - Son Dakika

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