Manisa BŞB'de iç transfer başladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde sessizliğini bozdu.
Yeşil-beyazlı ekip iç transferde 3 oyuncuyla birden sözleşme yeniledi. Manisa BŞB, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer ve Mustafa Baki Görür'ü Süper Lig maratonu öncesi takımda tuttu. Berkay geçen sezon TBL'de 5.3 sayı, 2 ribaund, 2.5 asist, Tolga 6.8 sayı, 3.8 ribaund, 1 asist, Mustafa Baki ise 11.5 sayı, 5.2 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
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