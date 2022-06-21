Manisa BŞB'de iç transfer başladı - Son Dakika
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Manisa BŞB'de iç transfer başladı

21.06.2022 10:38
Manisa BŞB'de iç transfer başladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde sessizliğini bozdu.

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde sessizliğini bozdu.

Yeşil-beyazlı ekip iç transferde 3 oyuncuyla birden sözleşme yeniledi. Manisa BŞB, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer ve Mustafa Baki Görür'ü Süper Lig maratonu öncesi takımda tuttu. Berkay geçen sezon TBL'de 5.3 sayı, 2 ribaund, 2.5 asist, Tolga 6.8 sayı, 3.8 ribaund, 1 asist, Mustafa Baki ise 11.5 sayı, 5.2 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


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Kaynak: DHA

basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BŞB'de iç transfer başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa BŞB'de iç transfer başladı - Son Dakika
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