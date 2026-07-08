Manisa BŞB\'de İdari Menajer Sabri Can

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da idari menajerlik görevine Sabri Can getirildi. Yeşil-beyazlılar Sabri Can'ın 2016-18'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'da çalışıp, 2018-26 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'da görev yaptığı, uzun yıllar Sultanlar Ligi ve Avrupa kupalarında önemli deneyimler edindiği vurguladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Can; Bursa'da 2016-17 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu ve 2017-18 CEV Challenge Kupası finali, Aydın'da 2018-19 CEV Challenge Kupası finali, 2021 Balkan Kupası şampiyonluğu ve 2021-22 CEV Challenge Kupası yarı finali başarılarını yaşadı. Tecrübesi ve birikimiyle kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Sabri Can'a yeni görevinde başarılar diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.