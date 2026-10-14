Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Sultanlar Ligi\'nde Beşiktaş\'a 3-1 yenildi

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Spor, 3'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 26-24, 15-25, 22-25 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş ilk galibiyetini elde ederken, Manisa temsilcisi ikinci mağlubiyetini aldı.