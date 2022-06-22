Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li basketbolcu Evan Bruinsma'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li basketbolcu Evan Bruinsma'yı kadrosuna kattı

22.06.2022 15:46
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li basketbolcu Evan Bruinsma'yı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Evan Bruinsma ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Evan Bruinsma ile anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki uzun forvet Bruinsma ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bruinsma, geçen sezonu Büyükçekmece Basketbol'da tamamlamıştı.

Manisa temsilcisi iç transferde de Berkay Sinirlioğlu ve Mustafa Baki Görür'le anlaştığını açıkladı.

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Türk Telekom Basketbol Takımı, ABD'li forvet Sestina'yı transfer etti Türk Telekom Basketbol Takımı, ABD'li forvet Sestina'yı transfer etti Manisa BŞB'nin ilk yabancısı Bruinsma Manisa BŞB'nin ilk yabancısı Bruinsma
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li basketbolcu Evan Bruinsma'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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