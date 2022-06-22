Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li basketbolcu Evan Bruinsma'yı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Evan Bruinsma ile anlaştı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki uzun forvet Bruinsma ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bruinsma, geçen sezonu Büyükçekmece Basketbol'da tamamlamıştı.
Manisa temsilcisi iç transferde de Berkay Sinirlioğlu ve Mustafa Baki Görür'le anlaştığını açıkladı.
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