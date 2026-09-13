Manisa Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı 24-23 yendi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Armada Praxis Yalıkavak'ı 24-23 mağlup etti. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da ev sahibi takım 17-15 önde kapatmıştı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3'üncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Armada Praxis Yalıkavak'ı 24-23 yendi.
Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 17-15 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, müsabakadan 24-23 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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