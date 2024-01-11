 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya mağlup olarak çeyrek final şansını zora soktu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya mağlup olarak çeyrek final şansını zora soktu

FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Casademont Zaragoza'ya 68-65 yenilerek 3'te 0 çekti. Bu sonuçla çeyrek final şansını mucizelere bırakan Manisa ekibi, sonraki maçını Fransa'da Gravelines ile oynayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza\'ya mağlup olarak çeyrek final şansını zora soktu
11.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:39
Abone Ol

MANİSA,

FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda Gravelines ve Nymburk'tan sonra evinde Casademont Zaragoza'ya da 68-65 yenilerek 3'te 0 çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci maçlar öncesinde çeyrek final şansını mucizelere bıraktı. Avrupa'daki ilk sezonunda elemeler ve ilk turda zirvede yer aldıktan sonra ikinci turda dibe demir atan Manisa ekibi grupta 3 maçın 2'sini evinde kaybetti.

İspanyol ekibi önünde yuvaya dönen Antrenör Hakan Demir yönetiminde ilk Avrupa sınavına çıkan yeşil-beyazlı ekip baştan sona çekişmeli geçen mücadelede son saniyede Russell'la üçlüğü bulamayınca mağlubiyete razı oldu. Nymburk, Zaragoza ve Gravelines'in 2'şer galibiyetlerinin bulunduğu grupta son sırada kalan temsilcimiz sonraki maçını 24 Ocak'ta Fransa'da Gravelines ile oynayacak. Fransız ekibinin salonu geçen ay çıkan yangında küle döndüğü için mücadeleye Calais kenti ev sahipliği yapacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Büyükşehir Belediyespor, Gravelines, Manisa, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya mağlup olarak çeyrek final şansını zora soktu - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:28:31. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza'ya mağlup olarak çeyrek final şansını zora soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement