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Manisa Büyükşehir Belediyespor, ERA Nymburk ile karşılaşacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, ERA Nymburk ile karşılaşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 5. maçında yarın Çekya ekibi ERA Nymburk ile karşılaşacak. Takımda sakatlığı devam eden Sinan Sağlam dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Başkan Bora Çaylan, çeyrek final iddiasını sürdürmek istediklerini belirtti ve taraftarların desteğini önemsediklerini ifade etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci turdaki 4 maçında 1 galibiyet aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, ERA Nymburk ile karşılaşacak
30.01.2024 - 12:19,
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 5. maçında yarın Çekya ekibi ERA Nymburk ile karşılaşacak.

Muradiye Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maçla ilgili hazırlıklarını sürdüren takımda, sakatlığı devam eden Sinan Sağlam dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, yaptığı açıklamada, çeyrek final iddiasını sürdürmek istediklerini belirtti.

Çaylan, "Bu sezon iki kulvarda birden çok iyi bir mücadele sergiledik. Çeyrek final iddiamızın sürmesi için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bunun için de ciddi ve sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızın salonumuzu doldurması bizim için çok önemli. Onlardan aldığımız destekle gücümüze güç katıyoruz." ifadelerini kullandı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci turdaki 4 maçında 1 galibiyet aldı.

Kaynak: AA
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