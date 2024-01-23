Manisa Büyükşehir Belediyespor Fransa temsilcisi BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak.

Calais Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı salonda başantrenör Hakan Demir yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tedavi süreci biten John Roberson da çalışmada yer aldı.

Sakatlığı devam eden Sinan Sağlam ise karşılaşmada forma giyemeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Bora Çaylan, "Çok önemli tecrübeler kazandık. Her sezon bu tecrübelerimiz ile üstüne koyarak sağlam bir temelle yolumuza devam edeceğiz. Biz, sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da da kalıcı olmak için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubundaki 3 maçından da mağlup ayrılmıştı.