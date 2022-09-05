Judocular, Balkan Şampiyonasından madalyalarla döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Judocular, Balkan Şampiyonasından madalyalarla döndü

05.09.2022 16:14
Judocular, Balkan Şampiyonasından madalyalarla döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları Arda Aydın ve Ömer Faruk Pınar, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası müsabakalarında madalya kazanarak ülkemizi ve kulübümüzü gururlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları Arda Aydın ve Ömer Faruk Pınar, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası müsabakalarında madalya kazanarak ülkemizi ve kulübümüzü gururlandırdı.

Balkan Judo Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Balkan Şampiyonası, 3-4 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'ın Kozani şehrinde düzenlendi. Balkan Şampiyonasında 11 ülkeden toplamda 213 sporcu madalya mücadelesi verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcuları Arda Aydın 66 kiloda Balkan ikincisi, Ömer Faruk Pınar'da 46 kiloda Balkan üçüncüsü oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcularının uluslararası organizasyonda aldıkları başarılarla hem ülkemizi hem de kulübümüzü gururlandırdığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Sporcumuz Arda Aydın 66 kiloda gümüş madalya kazanırken, Ömer Faruk Pınar da 46 kiloda bronz madalya kazandı. Sporcularımızın başarılarının mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası bir platformda kürsüde Türk Bayrağımızın açılması, bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

YORUMLAR
500
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal 'Erdoğan' paylaşımı Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal 'Erdoğan' paylaşımı Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Manisa'da başladı Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Manisa'da başladı
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Judocular, Balkan Şampiyonasından madalyalarla döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:22:18. #1.12#
SON DAKİKA: Judocular, Balkan Şampiyonasından madalyalarla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement