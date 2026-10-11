Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol, ilk iç saha maçında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol, ilk iç saha maçında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi ikinci haftasında evindeki ilk maçında Kuzeyboru Spor Kulübü'nü 3-1 yendi. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Başkan Besim Dutlulu izledi; Manisa temsilcisi 14 Ekim'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

MANİSA Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde evinde oynadığı ilk maçta Kuzeyboru Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, Muradiye Spor Salonu'ndaki ilk buluşmada taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru Spor Kulübü'nü konuk etti. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Sultanlar Ligi'nde ilk iç saha maçına çıkan Manisa temsilcisi, karşılaşmayı 25-18, 26-28, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-1 kazandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da karşılaşmayı tribünden takip ederek yeşil-beyazlı takımı ilk iç saha maçında yalnız bırakmadı.

Başantrenör Görkem Kazan yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, ilk seti 25-18 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti. Uzatmaya giden ikinci seti konuk ekip 28-26 alınca setlerde durum 1-1'e geldi. Üçüncü seti 25-21 kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmada yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Dördüncü seti de 25-22 ile hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak evindeki ilk maçını zaferle taçlandırdı. Manisa temsilcisi, ligin üçüncü haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Kaynak: DHA
Büyükşehir BelediyesporBesim DutluluBeşiktaşVodafoneManisaSporSon Dakika

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