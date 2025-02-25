Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 1. Lige Yükseldi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 1. Lige Yükseldi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 1. Lige Yükseldi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, KFC Kadınlar 1. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon ekip, zaferin ardından Başkan Ferdi Zeyrek'i ziyaret ederek teşekkür etti.

25.02.2025 13:24  Güncelleme: 13:27
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Manisa'nın Sultanları tarih yazdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, KFC Kadınlar 1. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon ekip, zaferin ardından kupayla Başkan Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti.

7-8 ay önce şampiyonluk sözü verdiklerini hatırlatan ve her zaman yanlarında olacağını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bugün kupayla geldiniz. Sözünüzü tuttuğunuz için sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

Başantrenör Caner Doğançay, yeni sezonda hedeflere ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade ederken takım kaptanı Gülsüm Şeyda Alp Taşlı ise başarının Manisa'ya çok yakıştığını söyledi.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'ni ilk sırada tamamlayarak final müsabakalarını oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, tarihi bir başarıya imza attı. Çeyrek final ve yarı final gruplarını ilk sırada tamamlayan voleybolcular, final grubunda ikinci oldu. KFC Kadınlar 1. Ligi'ne çıkmaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, kupayla birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Kulüp Başkanı Emre Hasgör, As Başkan Ersin Öztaş, Voleybol Şube Başkanı Murat Kümüştekin, Yönetim Kurulu üyeleri Nabi Başbay, Atınç Aksoy ve Alper Ayan, Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya, Başantrenör Caner Doğançay, teknik ekip ile sporcular, Başkan Ferdi Zeyrek'e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

"Sözünüzü tuttuğunuz için çok teşekkür ederim"

Yaklaşık 7-8 ay önce yine bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, "Söz vermiştiniz 'Kupayla geleceğiz' diye. Bugün kupayla geldiniz. Antrenörümüz, yöneticilerimiz ve sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz de böyle bir alışkanlık var, sözünü tutmak gibi. Ben de göreve geldiğimden bu yana ne söz verdiysem onları tutmaya çalışıyorum, bunun için de çok yoğun çalışıyorum. Sizlere de sözünüzü tuttuğunuz için çok teşekkür ederim" dedi.

"Yüzlerinizdeki aile birliğini görüyorum"

Kupanın çok anlamlı olduğunu, herkesin emeği, gayreti ve çabası olduğunu kaydeden Ferdi Zeyrek, "Yüzlerinizdeki aile birliğini bugün yine görüyorum. Sizden bir söz daha almak istiyorum. Seneye de aynı kupadan bekliyoruz. Bunun için ben elimden geleni yapacağım. Hem sizlerin kişisel ve sportif gelişimi hem de şehrimizin bu anlamda temsil edilmesi ve böyle kupalarla taçlandırılması bizler için çok önemli. Alt liglerde sizleri görüp özenip de 'Ben de üst liglerde temsil edebilirim' diyen birçok kardeşimiz var. Öncelikle onlara bir alan açmamız lazım. Bu yüzden sizlerin önümüzdeki yıl 1. Lig'de de direkt olarak kupayı hedefleyen bir takım olacağınızdan hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

"Devamının gelmesi lazım"

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman sizlerin yanında olacağım" diyen Başkan Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne güzel bir aile oluşturdunuz, herkesin yüzleri gülüyor. Bunun devamının gelmesi lazım. İnşallah ondan sonraki sene de Sultanlar Ligi'nde hep birlikte mücadele edeceğiz. Benim böyle bir hedefim ve hayalim var, sizlerin de olduğunu biliyorum. Yanınızda olamazsam da sizleri izledim. Gerçekten çok heyecanlıydı. Biz ekran karşısında heyecanla izledik sizleri. Çok güzel bir duyguydu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kupaların devamının gelmesini de istiyorum"

"Hep beraber çok çalıştık, verdiğimiz sözleri tuttuk"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Başantrenörü Caner Doğançay ise "Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sezon geçirdik. Hedefimiz olan 1. Lig'e, hep beraber çok çalıştık çıktık, verdiğimiz sözleri tuttuk. Çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de inşallah 1. Lig'de de söz vereceğiz ve hedefimize hep beraber ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Başarı Manisa'ya çok yakıştı"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Emre Hasgör de "Birbirlerine bağlı bir ekip var. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Şampiyonluğun ötesinde çok güzel hatıralarımız oldu" diye konuştu.

Takım kaptanı Gülsüm Şeyda Alp Taşlı ise herkesin çok büyük desteği olduğunu belirterek, "İnandık, şampiyon olduk. Umarım önümüzdeki sezon da böyle bir yapılanma olur. Başarı Manisa'ya çok yakıştı. Teşekkür ediyorum, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 1. Lige Yükseldi - Son Dakika

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