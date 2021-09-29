Türkiye Basketbol Ligi öncesinde Federasyon Kupası'nı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sigortam.net maçının hazırlıklarına başladı
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin başantrenör Ceyhun Cabadak yönetimindeki antrenmanda şut çalıştığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cabadak, zorlu geçen Federasyon Kupası'nın ardından tamamen lige konsantre olduklarını ve şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Manisa Büyükşehir Belediyespor lig hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor