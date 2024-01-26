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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor deplasmanında galibiyet arayacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor deplasmanında galibiyet arayacak

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Galatasaray'a mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor deplasmanında galibiyet arayacak. Manisa temsilcisi, son sıradaki Samsun ekibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor deplasmanında galibiyet arayacak
26.01.2024 - 11:26,
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Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde Galatasaray'a 83-80 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta maçı saat 15.30'da başlayacak. Ligde 9 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alan Manisa temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan son sıradaki Samsun ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda evinde 90-60 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirmek istiyor.

Kaynak: DHA
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