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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş ile karşılaşacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş ile karşılaşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş ile karşılaşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 4 maçının 3'ünü kazanarak Play-Off hattında 5'inci sırada yer alıyor. Tofaş ile yapacakları maç Muradiye Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak. Manisa ekibi ligde 18 maçta 10 galibiyet elde etti, Tofaş'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor.

03.02.2024 10:54
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MANİSA,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 4 maçının 3'ünü kazanarak Play-Off hattında 5'inci sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Tofaş'la evinde karşılaşacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta iç sahada Nymburk'a yenilerek son grup maçları öncesi çeyrek final şansını kaçıran Manisa ekibi ligde 18 maçta 10 galibiyet elde etti. Tofaş'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: DHA

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