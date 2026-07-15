Manisa\'da 15 Temmuz Sancak Koşusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa'da düzenlenen "15 Temmuz Sancak Koşusu"nda milli sporcular, ay yıldızlı sancağı 2,5 kilometrelik parkur boyunca her 100 metrede bir elden ele taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren koşuda sancak, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'a öpülerek teslim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "15 Temmuz Sancak Koşusu", Manisa'da 25 milli sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır" sloganıyla düzenlenen koşu, İzmir Caddesi'nden başladı. Doğu Caddesi ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi güzergahını takip eden milli sporcular, yaklaşık 2 bin 500 metrelik parkuru tamamlayarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Koşu boyunca ay yıldızlı sancak her 100 metrede bir milli sporcular tarafından elden ele taşınırken, güzergah boyunca vatandaşlar sporcuları alkışlarla destekledi. Son 100 metrede sancağı devralan milli sporcu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ay yıldızlı sancağı öperek Manisa Valisi Vahdettin Özkan'a teslim etti. Vali Özkan da sancağı öperek teslim aldı.

Koşunun ardından protokol üyeleri ile milli sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise sancak koşusuna katılan sporcuları tebrik ederek katılım belgelerini takdim etti. - MANİSA