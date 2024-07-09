Manisa'da Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası başladı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen turnuvaya 14 ilden toplam 150 sporcu katıldı. Turnuva, tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler ve çift kadınlar kategorilerinde gerçekleşecek ve 12 Temmuz'da final maçlarıyla sona erecek.

09.07.2024 14:39
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, 14 ilden tenisçilerin katılımıyla düzenlenen Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Demirci'deki tenis tesislerinde organize edilen turnuvaya 14 ilden toplam 150 sporcu katıldı.

Organizasyon, tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler ve çift kadınlar olarak 4 kategoride gerçekleşecek.

Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3, 12 Temmuz'da final maçlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manisa'da Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası Başladı - Son Dakika
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