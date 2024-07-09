Manisa'nın Demirci ilçesinde, 14 ilden tenisçilerin katılımıyla düzenlenen Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası başladı.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Demirci'deki tenis tesislerinde organize edilen turnuvaya 14 ilden toplam 150 sporcu katıldı.
Organizasyon, tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler ve çift kadınlar olarak 4 kategoride gerçekleşecek.
Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3, 12 Temmuz'da final maçlarıyla tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Manisa'da Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 Turnuvası Başladı - Son Dakika
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