Minik satranççılar Manisa'da yarıştı

10.05.2026 08:14  Güncelleme: 08:15
Manisa'da düzenlenen satranç turnuvasında 7-12 yaş arasındaki çocuk sporcular, kıyasıya mücadele ettikten sonra ödüllerini aldı. Organizasyon, satranç sporunun çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Manisa'da düzenlenen satranç turnuvasında yüzlerce minik sporcu zeka dolu hamleleriyle kıyasıya mücadele etti. Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi (ÇKSM) ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 7-8-9-12 Yaş Şah Mat Yolculuğu ÇKSM Satranç Turnuvası, Manisa Gediz Spor Salonu'nda başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda farklı yaş kategorilerinden sporcular kıyasıya mücadele etti.

Manisa'da satranç sporunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya çocuk sporcuların yanı sıra aileler de yoğun ilgi gösterdi. Gediz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda minik satranççılar zeka dolu hamleleriyle dikkat çekti.

Geleceğin satranççıları hünerlerini sergiledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen turnuvada 7, 8, 9 ve 12 yaş kategorilerindeki sporcular centilmence mücadele etti. Turnuva boyunca çocukların stratejik düşünme, planlama ve dikkat becerilerini ortaya koyduğu gözlenirken, organizasyonun çocukların sosyal gelişimine katkı sağlaması ve satranca olan ilgiyi artırması hedeflendi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, satrancın çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, erken yaşta satrançla tanışmanın önemine dikkat çekti. Sevener, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlayan organizasyonlara devam edeceğini ifade etti.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen satranç turnuvasının sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Madalya ve ödüllerini alan minik sporcular büyük sevinç yaşarken, yeni turnuvalar için heyecanlarını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

