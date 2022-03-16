Manisa'da 'Okul Sporları Aerobik Cimnastik İl Birinciliği' tamamlandı - Son Dakika
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Manisa'da 'Okul Sporları Aerobik Cimnastik İl Birinciliği' tamamlandı

16.03.2022 10:04
Manisa'da 'Okul Sporları Aerobik Cimnastik İl Birinciliği' tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Okul Sporları Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Aerobik ve Step Aerobik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Okul Sporları Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Aerobik ve Step Aerobik Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, 2021-2022 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar arası Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler Aerobik ve Step Aerobik Cimnastik İl Birinciliği sona erdi. Muradiye Spor Salonu'nda Minik A kız-erkek, Küçükler A kız-erkek, Yıldız A kız- erkek, Gençler kız-erkek ve Step olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen yarışmaya 47 sporcu katıldı. Büyük heyecana sahne olan yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Manisa Cimnastik İl Temsilcisi Gökben Aygün Yetişen, Hakemler ve Okul Sporları Tertip komitesi tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular ve takımlar ise şöyle oluştu: "Minik Kızlar 1. Tanem Atar (Gazi İlkokulu), 2. Melek Dizemen (Murat Germen İlkokulu), 3. Öykü Irmak Melek (Halil Mandacı İlkokulu). Minik Erkekler 1. Poyraz Kaan Uğur (Gazi İlkokulu), 2. Siraç Güzel (Misaki Milli İlkokulu). Küçük Kızlar 1. Elvin Gülen (Özel Bahçeşehir Ortaokulu), 2. Elif Kahraman (Özel Ülkem Ortaokulu) 3. Duru Avcı (Özel Ülkem Ortaokulu). Küçük Erkekler; 1. Emir Alp Aslan (Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu) 2. Aydın Aydemir (Şehitler Ortaokulu). Yıldız Kızlar; 1. Yudum Atam (Görgülüler Ortaokulu) 2. Didem Sağlam (Özel Manisa Ülkem Ortaokulu) 3. Eylül Naz Aygör ( Şehitler Ortaokulu), Yıldız Erkekler 1. Arın Pekönür (Özel Manisa Hedef Ortaokulu). Genç Kızlar 1. Şimal Seyman (Özel Kocatürk Anadolu Lisesi) 2. Ömür Günay (Özel Manisa Ülkem Anadolu Lisesi), Genç Erkekler; 1. Okay Arsan (Manisa Ticaret Borsası Anadolu lisesi) 2. Göktürk Balcı (Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi) 3. Taha Avşar (Özel Manisa O.S.B. MTAL)." - MANİSA

Manisa'da 'Okul Sporları Aerobik Cimnastik İl Birinciliği' tamamlandı
Manisa'da 'Okul Sporları Aerobik Cimnastik İl Birinciliği' tamamlandı
Manisa'da 'Okul Sporları Aerobik Cimnastik İl Birinciliği' tamamlandı
Manisa'da 'Okul Sporları Aerobik Cimnastik İl Birinciliği' tamamlandı

YORUMLAR
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Anadolu Lisesi, Cimnastik, gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa'da 'Okul Sporları Aerobik Cimnastik İl Birinciliği' tamamlandı - Son Dakika


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