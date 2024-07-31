Manisa'da Spor Müsabakaları İçin Güvenlik Tedbirleri Değerlendirildi - Son Dakika
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Manisa'da Spor Müsabakaları İçin Güvenlik Tedbirleri Değerlendirildi

Manisa\'da Spor Müsabakaları İçin Güvenlik Tedbirleri Değerlendirildi

Manisa il genelinde yapılacak spor müsabakalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için alınacak olan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, spor müsabakalarındaki güvenlik protokollerinin güncellenmesi, stadyum ve spor alanlarında alınacak güvenlik önlemleri ve acil durum planlarının gözden geçirilmesi konuları ele alındı. Vali Enver Ünlü, spor etkinliklerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarılacağını belirtti.

31.07.2024 16:04
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Manisa il genelinde yapılacak spor müsabakalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için alınacak olan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve kurul üyeleri katıldı.

Spor müsabakalarındaki güvenlik protokollerinin güncellenmesi, stadyum ve spor alanlarında alınacak güvenlik önlemleri ve acil durum planlarının gözden geçirilmesi konularının görüşüldüğü toplantıda ayrıca, spor etkinlikleri sırasında yaşanabilecek güvenlik sorunlarına karşı önleyici tedbirlerin uygulanması ve tüm güvenlik birimlerinin koordineli çalışması için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali Enver Ünlü toplantıda yaptığı konuşmada, "Spor etkinliklerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi hem sporcular hem de seyirciler için son derece önemlidir. Güvenlik tedbirlerimizi en üst düzeye çıkararak, ilimizdeki spor organizasyonlarının sorunsuz geçmesini sağlayacağız." dedi.

Toplantı, spor sezonunun huzurlu bir şekilde geçmesi için katılımcıların öneri ve görüşlerinin değerlendirilmesi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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