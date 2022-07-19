Manisa FK'da Barış sesleri - Son Dakika
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Manisa FK'da Barış sesleri

19.07.2022 10:34
Manisa FK'da Barış sesleri

SPOR Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü stoper arayışlarını sürdürürken, Barış Başdaş ismi gündeme geldi.

SPOR Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü stoper arayışlarını sürdürürken, Barış Başdaş ismi gündeme geldi. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Yeni Malatyaspor'da görev yapan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncuyla temasların başladığı ifade edildi. Barış Başdaş'a birçok kulüpten teklifler geldiği ve oyuncunun Manisa FK'ya henüz net bir cevap vermediği vurgulandı. Barış kariyerinde Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği Vavacars Fatih Karagümrük, Hannover 96, Yılport Samsunspor ve Yeni Malatyaspor formalarını terletti. Manisa BŞB sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdürüyor.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'da Barış sesleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK'da Barış sesleri - Son Dakika
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