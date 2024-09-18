Manisa FK\'da Hodzic İmzası

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1'İNCİ Lig'de son olarak Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, yeni transferi Armin Hodzic için imza töreni gerçekleştirdi. Transfer sezonunun son gününde Süper Lig temsilcisi Hatayspor'dan kadroya dahil olan Boşnak futbolcu törende yaptığı konuşmada, "Takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum. Burada büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum" dedi. Manisa FK'ya 1 yıllığına gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Hodzic takımla antrenmanlara da başladı.