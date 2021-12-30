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Manisa FK'da Tabekou farkı - Son Dakika

Manisa FK'da Tabekou farkı

30.12.2021 11:44
Manisa FK'da Tabekou farkı

SPOR Toto 1'inci Lig'de yaşadığı sert düşüşün ardından son haftalarda çıkışa geçip ilk yarıyı 22 puanla 12'nci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde Serge Tabekou, bu periyottaki performansıyla takımını taşıdı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de yaşadığı sert düşüşün ardından son haftalarda çıkışa geçip ilk yarıyı 22 puanla 12'nci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde Serge Tabekou, bu periyottaki performansıyla takımını taşıdı. Ligdeki ilk sezonunda bir dönem üst üste 7 mağlubiyetle düşme hattına demir atan siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat, özellikle son haftalardaki formuyla takımına altın değerinde puanlar kazandırdı. Bir dönem ismi gönderilecekler arasında geçen Tabekou, son 3 maçta 2 gol attı.

Bursaspor deplasmanında takımı 1-0 yenik durumdayken ikinci yarıda oyuna girip attığı golle 1-1'lik beraberliği getiren Tabekou, devrenin son 2 haftasında ilk 11'de formayı kapıp 90'ar dakika sahada kaldı. Son maçta Tuzlaspor deplasmanında mücadelenin tek golünü atan Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlılara aylar sonra ilk deplasman galibiyetini getirdi. Daha önce son olarak 29 Ağustos'ta Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenen Manisa FK, Tabekou'nun golüyle 4 ay sonra dış sahada ilk kez kazandı. Manisa ekibine son 3 haftada çok kritik 4 puan kazandıran Tabekou, takımının devreyi düşme hattında tamamlamasının önüne geçip teknik heyetin gözüne girdi.


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Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da Tabekou farkı - Son Dakika Spor


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