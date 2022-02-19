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Manisa FK'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı - Son Dakika

Manisa FK'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı

19.02.2022 00:58
Manisa FK'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik bir mağlubiyet alan Manisa FK, 21 Şubat Pazartesi günü kendi evinde karşılaşacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik bir mağlubiyet alan Manisa FK, 21 Şubat Pazartesi günü kendi evinde karşılaşacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı. Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


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