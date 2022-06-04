Manisa FK'dan Eriş iddialı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa FK'dan Eriş iddialı

04.06.2022 10:25
Manisa FK'dan Eriş iddialı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine getirilen deneyimli isim Levent Eriş, iddalı konuştu.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine getirilen deneyimli isim Levent Eriş, iddalı konuştu. Öncelikle iç transferi bitireceklerini ifade eden Eriş, "Yapacağımız takviyelerle yeni sezonda Süper Lig'e oynayacak bir ekip oluşturacağız. Bu ligde sıradan bir takım olmayacağız. Manisa FK her zaman, en büyük hedef için yarışır. Bir sistem takımı yaratmak için uğraşıyoruz. Geçen sezonun örnekleri ortada. İstanbulspor ve Ümraniyespor gibi sistem takımları şampiyon oldu. Ege'nin eksikliği de zaten burada" dedi.


- Manisa
YORUMLAR
500
Manisa'da 12 kaçak göçmen yakalandı Manisa'da 12 kaçak göçmen yakalandı Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'dan Eriş iddialı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 10:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa FK'dan Eriş iddialı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement