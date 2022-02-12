Manisa FK evinde Menemenspor'la karşılaşacak

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü yarın Ege derbisinde, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 10, 2'nci kategori 8 TL olarak satışa çıktı. Ev sahibi Manisa FK'nın teknik direktörü Turgay Altay, Menemenspor'u yenip yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Menemenspor'un genç çalıştırıcısı Cenk Laleci ise son olarak Adanaspor'u evlerinde yendiklerini hatırlatarak, "Seri yakalayıp alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.

- İzmir