Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yendi. Maçta Manisa FK'nın gollerini Ramirez ve Fofana attı.

25.08.2024 03:18
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Kadir Akıllı

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Dk. 73 Çağtay Kurukalıp), Doh (Dk. 56 Tarık Tuğyan), Camacho (Dk. 77 Baran Demiroğlu), Adnan Uğur, Dovedan (Dk. 73 Ömer Faruk Gümüş), Ahmet Sivri (Dk. 55 Göktan Gürpüz), Wesley

Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Cissokho, Enes Kiprit (Dk.69 Diallo), Ramirez (Dk. 59 Kadir Kaan Yurdakul) Fofana (Dk. 80 Efe Taylan Altunkara), Wriedt (Dk. 59 Osuji)

Goller: Dk. 23 Ramirez, Dk. 43 Fofana (Manisa FK)

Sarı kart: Dk. 35 Kaan Kanak (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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